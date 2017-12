"Je me bats pour la France et pour les Français", déclare Marine Le Pen

Affaire des assistants parlementaires européens, fermeture des comptes bancaires du FN... Marine Le Pen a répondu aux questions de Gilles Bouleau dans le JT de 20H ce mercredi 13 décembre 2017 sur TF1. En difficulté depuis sa défaite à l'élection présidentielle, la présidente du Front national assure qu'elle n'a "pas du tout" l'intention d'arrêter la politique. "Je me bats pour la France et pour les Français", a-t-elle déclaré sur notre plateau. "Tant que mon pays aura besoin de moi, je serai là", a conclu la députée du Pas-de-Calais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.