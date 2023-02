Meccano : la dernière usine française va fermer

L’usine à Calais est la dernière à fabriquer des Meccano français, ces mythiques jouets de construction, qui étaient populaires dans les années 60. Mais hier, ces 50 salariés ont appris qu’elle fermera bientôt ses portes. La production avait commencé en Angleterre à la fin du XIXe siècle, avant d’être exportée dans l’Hexagone. À Calais, l’usine existe depuis plus de 60 ans. Elle fait partie de l’histoire de la ville. Chez lui, Marc collectionne les Meccano depuis une quinzaine d’années. Il possède des centaines de maquettes. Une passion qu’il aime partager sur des expositions. Mais aujourd’hui, l’usine n’est plus rentable. Dans ce magasin de jouets, le rayon n’a cessé de se réduire. Et ce, par manque de diversification selon Gilles Demandolx, le directeur du magasin. “Je pense que Meccano ne s’est pas beaucoup développé vers ce qu’on appelle les licences. À la différence d’autres grandes marques qui sont allées vers Disney, Marvel, etc., Meccano est resté au classique” a-t-il expliqué. L’usine va fermer, mais ses jouets continueront d’exister, et seront désormais importés d’Asie ou d’Amérique du Sud. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman