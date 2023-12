Médecin déconventionné : ça change quoi pour le patient ?

À Cambrai (Nord), un généraliste fixe sa consultation à 50 euros. Ça coûte presque deux fois plus que le tarif de base établit par l'Assurance maladie. À ce prix, le docteur Arnaud Le Rouge a perdu des patients. Mais pour ceux qui restent, "ça me permet d'augmenter le temps de consultation de 15 à 20 minutes, et 5 minutes, ce n'est pas anodin. Ça permet vraiment, si besoin, d'allonger le patient sur la table d'examen, déshabillé si besoin, avec beaucoup moins de stress du coup. Il y a beaucoup moins de monde en la salle d'attente", explique-t-il. Qui dit moins de patients, dit délai de rendez-vous raccourci. Mais ce qui vous inquiète, c'est le reste à charge. Payer un peu plus, pourquoi pas ? Mais pas n'importe quel prix. Depuis 2022, le tarif pour une consultation chez le docteur Sylvie Cabrita à Pontoise (Val-d'Oise) est fixé à 65 euros. Ça ne change rien pour le patient que nous avons observé ce jour-là. La mutuelle rembourse la différence, mais tous n'ont pas une couverture aussi généreuse. Alors, n'est-ce pas le risque d'une médecine à deux vitesses ? "Quand je suis en honoraire libre, je choisis les honoraires, je fais payer un juste prix à mes patients qui ont largement les moyens de payer. Les patients qui n'ont pas les moyens de payer, je leur fais des tarifs beaucoup plus modestes", confie le docteur Cabrita. En salle d'attente, nous avons croisé une patiente qui n'a payé que 30 euros. Mais impossible d'être sûr que tous les médecins déconventionnés jouent le jeu. Selon un syndicat, ils seraient 3000, tandis que selon l'Assurance maladie, ils ne seraient que 743. TF1 | Reportage D. De Araujo, B. Lachat, M. Debut