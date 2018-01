Médecines douces : les praticiens souhaitent réglementer leur profession

Acupuncture, hypnothérapie ou autres médecines douces, près de quatre Français sur dix y ont déjà eu recours. Dans la très grande majorité de cas, les consultations se passent parfaitement bien. Mais certains praticiens autoproclamés sont en réalité mal formés. Il y a peu de contrôles et n'importe quel charlatan peut ouvrir un cabinet. Les professionnels interpellent les pouvoirs publics. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 02 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.