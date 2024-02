Médecins : 1 spécialiste sur 2 en dépassement d'honoraires

Dans une pharmacie, certains clients n'ont pas consulté de médecin spécialiste depuis bien longtemps, trop cher pour eux. Aujourd'hui, plus de la moitié des ophtalmologues, dentistes ou encore dermatologues dépassent le montant des remboursements fixé par l'assurance maladie. Le tarif minimum d'une consultation, pour ces spécialités, est de 31,50 euros. Mais, souvent, pour un ophtalmologue, elle peut grimper jusqu'à 65,50 euros, pour un dermatologue, jusqu'à 70 euros et pour un gynécologue, plus de 80 euros. C'est le cas du docteur Georges Bader. Dans son cabinet de gynécologie, la consultation peut coûter jusqu'à 110 euros. C'est un dépassement d'honoraires totalement assumé. En clair, son équipement médical, ses frais de fonctionnement ou encore le salaire de sa secrétaire, tout a augmenté ces dernières années. Mais pour l'UFC-Que Choisir, à l'origine d'une étude sur les dépassements d'honoraires, des solutions existent. En attendant, il n'y a pas de solution pour les patients les plus modestes. La seule issue, c'est d'avoir une bonne mutuelle, souvent très chère. TF1 | Reportage N. Robertson, R. Goichon, B. Hacala