Médecins en grève : la galère pour se faire soigner

Ludivine vient de parcourir 50 km en voiture pour voir un médecin. Son fils a beaucoup de fièvre et il a besoin de consulter. Elle n’a trouvé que chez SOS Médecins, avec plus d’une heure d’attente dehors, à même le trottoir et très loin de chez elle. "J’ai regardé sur Doctolib les disponibilités de mon médecin et ce n'était pas avant la semaine prochaine", déplore-t-elle. Damien, lui, n’a pas eu d’autres choix. Après quelques heures de recherche, il a opté pour les urgences, à Roubaix (Nord). "Trouver des médecins sur Doctolib, c’est impossible parce que la plupart du temps, ils ne prennent pas de nouveaux patients ou pas de patients comme ça", explique-t-il. D’après les syndicats, plus de 70 % des médecins étaient en grève ce lundi. C’est l’une des semaines les plus tendues dans les services d’urgences. Aujourd’hui, à Lille, c’était une journée sous tension avec 250 passages, trois épidémies à gérer et beaucoup d’attente, comme pour Grégory, qui n’a pas trouvé de médecin pour son père de 79 ans. Même les téléconsultations en pharmacie étaient impossibles. Dans celle de Douai, des patients peuvent venir lorsque leur médecin n’est pas disponible, mais pas aujourd’hui. La grève des médecins généralistes devrait se poursuivre toute cette semaine. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman, Z. Ajili