Médecins généralistes : faut-il faire payer les rendez-vous non honorés ?

C'est un phénomène qui touche la quasi-totalité des médecins. Chaque année, 28 millions de rendez-vous ne sont pas honorés, soit 5% des consultations. Cela représente un manque à gagner médical important, car 40 minutes sont perdues par jour et par médecins. Pour inciter les patients à être plus respectueux, un syndicat de la profession a lancé une pétition. Il demande à pouvoir facturer un dédommagement.