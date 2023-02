Médecins généralistes : les raisons d'une colère

Ils sont près de 10 000 à avoir manifesté ce mardi après-midi. Parmi eux, Geneviève et Claude. Ils sont tous les deux généralistes. Ils dénoncent une surcharge de travail et un trop-plein de tâches administratifs. Dans un cabinet au cœur de la Bretagne, les 70 heures par semaine sont oubliées. Ici, les deux médecins sont salariés et travaillent 35 heures par semaine. Après 28 ans en libéral, Gwenaëlle Tanguy n'a pas hésité à saisir cette opportunité malgré les 80 kilomètres qui la séparent de son domicile. Dans ce centre de santé, le paiement est géré par la secrétaire. Avant d'aller voir le docteur, les patients passent obligatoirement par le bureau d'Elsa Cannavin, une assistante médicale, qui mesure, pèse, prend la tension et vérifie l'oxygénation. Elle complète également le dossier d'identification. Cette formule est rendue possible par les fonds de cinq communes réunies qui permettent de payer les quatre salaires du centre. Cette solution pourrait convaincre certains généralistes épuisés par leurs conditions de travail. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau