Médecins généralistes : pourquoi ils font grève ?

Ils avaient déjà crié leur détresse et fermé leurs cabinets deux jours début décembre. Ce lundi, des milliers de médecins libéraux cessent leurs consultations pour une semaine. Quelles sont leurs revendications ? Alors que l’hôpital craque, les médecins de ville manquent aussi de bras. Pour attirer de nouveaux médecins, ils réclament une revalorisation de la consultation de base, de 25 à 50 euros, 100% d’augmentation, pour embaucher une secrétaire ou un assistant et se libérer des tâches administratives, qui représentent 20% de leur temps. Qui sont ces grévistes ? Le mouvement est né en dehors du syndicat, sur les réseaux sociaux, il y a trois mois. Le collectif Médecins pour demain compte plus de 20 000 adhérents. Ils redoutent la fin de la médecine de ville, car sur les 7 000 euros nets qu’ils gagnent par mois, 20% sont des primes de l’assurance-maladie, s’ils font des gardes ou limitent l’arrêt de travail. Ils veulent donc plus de liberté, comme certains syndicats. TF1 | Reportage C. Bayle, R. Roiné