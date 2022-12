Médecins généralistes : pourquoi ils font grève

Ces jeunes généralistes ont ouvert leur cabinet il y a trois ans, juste avant le Covid, à Saint-Ouen, un désert médical. Dans leur courrier du jour, de nouvelles réclamations de l’Assurance maladie. Il leur faut justifier certaines consultations ou même prescriptions de médicaments. Ces contraintes administratives motivent, en partie, leur décision de fermer leur cabinet pendant deux jours, à contre cœur. À Saint-Ouen, sept médecins sont déjà partis. Et il y en a autant sur le départ. Pour faire face, le cabinet ouvre six jours sur sept mais les délais de rendez-vous s’allongent. Les médecins sont débordés. Les médecins grévistes réclament une augmentation de la consultation de 25 à 30 euros minimum et souhaitent sortir des objectifs que l’Assurance maladie leur impose. Un mouvement bien compris par les patients. Cette grève survient en pleine période de négociations entre syndicats et l’Assurance maladie comme tous les cinq ans. S’ils n’étaient pas entendus, les médecins menacent d'une nouvelle action dès le 26 décembre. TF1 | Reportage C. Bayle, J. F. Drouillet