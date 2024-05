Médecins généralistes : vers une consultation à 30 euros ?

D'ici la fin de l'année 2024, la consultation médicale devrait augmenter de 3,50 euros. Une hausse acceptable pour une patiente sollicitée dans ce reportage. "La consultation en elle-même n'est pas très chère. C'est une revalorisation pour les médecins généralistes. Effectivement, on va vers un manque de médecin, donc je trouve que c'est normal", explique-t-elle. Cette évolution va coûter 1,6 milliard d'euros supplémentaires à l'Assurance Maladie. Elle demande donc des contreparties aux médecins. Par exemple, réduire de 2 % par an le nombre d'arrêts-maladies et réduire de 10 % les prescriptions d'antibiotiques dès 2025. Cela fait réagir. "Ce sont des objectifs louables mais on ne peut pas faire peser sur les médecins uniquement la déprescription, la diminution de la prescription des antibiotiques. Il faut informer la population", affirme Dr Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. L'Assurance Maladie leur demande aussi plus de gardes et de prendre plus de patients en tant que médecin traitant. De quoi faire grincer des dents la profession. "Il me semble dangereux de rentrer dans une course aux patients effrénée parce que plus vous avez de patients, moins vous avez du temps à leur allouer", prévient Dr Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Plusieurs branches sont aussi opposées à une autre modification. Actuellement, vous devez passer par votre médecin pour être orienté vers un spécialiste, comme un cardiologue ou un pneumologue. Si la convention était adoptée, un spécialiste pourrait directement vous orienter vers un autre. De nouvelles discussions auront donc lieu la semaine prochaine avec pour objectif une signature d'ici la fin du mois de mai. TF1 | Reportage S. Cardon, M. Gatineau