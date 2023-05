Médecins : quand les communes se font la guerre

Breuillet, petite commune de trois mille habitants n'a plus de médecin généraliste et le vide se fait ressentir au pôle santé du village. Le médecin a quitté la commune l'été dernier, pour rejoindre le village voisin. Elle s'était engagée à rester cinq ans. Elle n'est restée que deux ans et son départ a toujours du mal à passer. Cette femme médecin, qui n'a pas voulu répondre à nos questions, s'est installée à Nieulle-sur-Seudre. Elle est partie, car le coût du loyer est là-bas 100 euros moins chers. À Breuillet, elle payait 600 euros par mois. Et puis dans cette commune, un centre de santé va bientôt voir le jour, à la place du pré-fabriqué. Le maire, lui, assume son opération de séduction. Retour à Breuillet ou le maire a du mal à diriger ce départ. Il avait tout fait pour qu'elle s'installe durablement. Aujourd'hui, il n'a plus de médecin généraliste. Son seul moyen, ce sont des banderoles, installés à trois endroits stratégiques de la ville. Pour le moment, il n'a reçu qu'une seule candidature. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. El Hammouchi, C. Nieulac, E. Coppo