Médecins solidaires : au chevet d'un désert médical

Johane, secrétaire médicale, cherche de la place pour caler les rendez-vous au cabinet du collectif des Médecins Solidaires. Marine, la médecin de la semaine, est arrivée de la région parisienne il y a trois jours. Comme elle, ils sont pour l'instant plus d’une quarantaine dans le pays, à avoir signé pour faire exister ce cabinet d’un nouveau genre. En plein cœur d’un désert médical, à Ajain, l’histoire commence avec le maire qui ne s’est jamais résigné. Certes, son annonce sur les réseaux sociaux pour trouver un médecin, il y a deux ans, n'avait rien donné. Mais ça a attiré l'attention de l’association "Bouge ton Coq" et de ses deux fondateurs. Le combat de l’association consiste, précisément, à remettre la vie dans le village et en l'occurrence aujourd’hui des médecins. Martial Jardel, médecin généraliste, est lui-même fils d’un médecin de campagne. Il s’est d'ailleurs installé récemment à une heure du centre de santé Médecins Solidaires. C’est lui qui a présenté en octobre dernier aux habitants du village l'idée inédite de remplacer le médecin de famille par une famille de médecins. Cinq mois plus tard, ce sont plus de 600 patients qui ont pour médecin traitant ce cabinet médical. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Charles-Messance