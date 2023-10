Médicaments : alerte sur les anti-rhume

L'hiver approche, la France a le nez qui coule, mais désormais, tous les médicaments vendus sans ordonnance sont à proscrire. Actifed, Dolirhume, Humex, RhinAdvil, dans de rares cas, les anti-rhume peuvent provoquer des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux, mais c'est suffisamment grave, pour que l'Agence nationale du médicament déconseille leur utilisation. Pour le moment, ces médicaments restent autorisés en France, mais dans les rayons des pharmacies, ils ne sont plus en accès libre. Depuis plusieurs années, les médecins, eux aussi, déconseillent ces médicaments, qui désencombrent le nez, car en les avalant, les comprimés vont compresser les vaisseaux sanguins et ainsi dégager le nez. Mais en même temps, ils se diffusent dans le reste du corps et en cas de problème au cœur, le resserrement peut provoquer un infarctus. La publicité pour ces médicaments est interdite depuis cinq ans. L'Agence nationale du médicament souhaite interdire les anti-rhume, mais cette décision relève de l'Union européenne. La décision de cette dernière est attendue pour le début de l'année 2024. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, S. Millanvoye, F. Agnès