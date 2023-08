Médicaments, consultations : allez-vous payer plus cher ?

Vous ne le savez peut-être pas, quand vous acheter des médicaments prescrits, une partie reste toujours à votre charge. Concrètement, aujourd'hui, sur chaque boîte de médicaments prescrite par votre médecin, 50 centimes ne sont pas remboursés. Depuis le début de l'année, la consommation de médicaments augmente, + 7,4 %. La sécurité sociale estime que ce coût est toujours plus élevé. Le gouvernement cherche à faire des économies et veut responsabiliser les patients. Il réfléchit à doubler la part remboursable sur les médicaments qui passerait à un euro. Cette franchise médicale pourrait s'appliquer à de nouveaux produits comme les implants auditifs ou le pansement lorsqu'ils sont prescrits. La franchise augmenterait aussi pour une consultation chez le médecin. Elle est aujourd'hui d'un euro. D'autres professionnels seraient également concernés comme les kinésithérapeutes ou les infirmiers. Aujourd'hui, le montant de toutes ces franchises est plafonné. Consultation, médicament prescrit, un patient ne paie pas plus de 50 euros par an. Ce plafond ne devrait pas bouger. Avec ces mesures, le gouvernement espère faire au moins 600 millions d'économies par an. TF1 | Reportage M. Guénégan, W. Wuillemin, A. Dubail