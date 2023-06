Médicaments : des ruptures de stock qui durent

Les pharmacies font face actuellement à une pénurie généralisée qui dure depuis des mois. Un client a, par exemple, dû faire deux pharmacies ce mardi matin pour trouver son traitement. Les corticoïdes, les antiépileptiques, les crèmes et surtout l'amoxicilline, un antibiotique, parmi les plus courants, sont très difficiles à trouver. Au début du mois de mai, le ministre de la Santé François Braun avait pourtant promis une solution. Nous sommes le 30 mai aujourd'hui, nous avons donc demandé des nouvelles de cette liste au porte-parole du gouvernement. La mesure est repoussée au mois de juin. Cette liste est pourtant très attendue notamment dans les hôpitaux où depuis des mois, les soignants manquent chaque jour de médicaments et surtout d'anesthésiants pour la réanimation. Les laboratoires devront garantir ce stock de première nécessité, et donc, sécuriser l'approvisionnement. Les matières premières manquent, la demande mondiale augmente, et le moindre détail peut perturber l'acheminement. Une concertation au niveau européen avec des normes et des commandes en commun permettrait aussi de peser sur le marché mondial du médicament. TF1 | Reportage J. de Francqueville, B. Hacala