Face aux pénuries de médicaments, ces Français s'approvisionnent en Suisse

Cela fait quatre ans que Claude Grossiord, habitant de Septmoncel (Jura), prend de la flécaïnide, un médicament qui soigne ses troubles du rythme cardiaque. C'est un cachet qu'il a de plus en plus mal de trouver en France. Par chance, il vit à côté de la frontière. Il a trouvé son traitement dans une pharmacie, à 25 kilomètres de chez lui. Mais attention, en Suisse, ce n'est pas le même prix. La flécaïnide n'est malheureusement pas le seul médicament qui pose problème. Sur place, les pharmaciens évoquent également des ruptures de stock de certains antibiotiques, notamment pour les enfants. C'est le cas du Clarithromycin-Mepha, un sirop pour soigner les bronchites. Comment se fait-il que des médicaments, tels que des antibiotiques classiques puissent être en rupture de stock, alors qu'en Suisse, on arrive à les trouver ? Dans le Jura, côté français, la question est taboue, aucun pharmacien n'a accepté de répondre. Pour leurs syndicats, l'une des explications vient du fait que la France aurait trop tiré vers le bas le prix de certains médicaments. De leur côté, les industriels pointent du doigt des problèmes de distribution et admettent que périodiquement, certaines zones en France sont moins bien dotées que d'autres.