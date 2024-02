Médicaments : et si c'était la fin des notices papier ?

Les petites feuilles blanches, savamment pliées, où l'on traque la posologie, les effets indésirables et autres contre-indications, vont peut-être bientôt disparaître. À l'automne prochain sera expérimenté sur les boîtes d'une vingtaine de médicaments, un QR code donnant accès à la fameuse notice. Un client avoue par ailleurs ne pas beaucoup garder les notices, à l'inverse d'une autre qui prend toujours le temps de vérifier. Des notices électroniques moins consommatrices de papier et donc, plus écologique dit-on au ministère, qui concerneront d'abord des médicaments grand public de type paracétamol ou Ibuprofène, mais aussi quelques médicaments sur prescription. Une pharmacienne soulève un écueil majeur. Il s'agit encore d'une phase de test, et selon nos informations, le QR sera d'abord rajouté sur les boites et la notice papier conservée. Et c'est seulement au bout d'un an, après une évaluation auprès des consommateurs, que la notice pourrait alors disparaître dans toutes les boites de médicaments. TF1 | Reportage S. Pinatel, C. Auberger, O. Stammbach