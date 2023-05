Médicaments : faut-il les vendre à l'unité ?

Vous avez forcément dans un placard de votre salle de bain des médicaments que vous avez oublié. Au total, nous en aurions chacun en moyenne 1,5 kg par an qui ne nous servent à rien. Pour éviter ce gaspillage, depuis un an, la loi permet aux officines de vendre certains médicaments, les antibiotiques, à l'unité. Michel Siffre, pharmacien à Bandol (Var) joue le jeu. Il délivre juste ce que le médecin a prescrit. En coulisses, cela lui rajoute du travail pour réimprimer des notices, ranger les comprimés et suivre ses stocks. Au total, cinq à dix minutes par patients, mais selon lui, cela en vaut la peine. "Je pense que sur un an, on a dû économiser environ 40 % des boîtes qu'on aurait pu délivrer habituellement. Ça fait environ entre 500 et 600 boîtes", indique-t-il. Sauf qu'aujourd'hui, seuls 10 % des professionnels pratiquent cette vente à l'unité. Dans une autre officine à Paris, le pharmacien, Yorick Berger, nous explique pourquoi il ne le fait pas. "Techniquement, on n'a pas aujourd'hui le temps de le faire. Je préfère passer du temps à expliquer à quoi sert le médicament, les éventuels effets secondaires, s'assurer que la personne prend bien ses médicaments, plutôt que d'être dans le back-office et découper les comprimés", explique-t-il. Autre argument, la généralisation de la vente à l'unité n'aurait pas d'intérêt économique, selon les calculs des syndicats des pharmaciens. Pour les autorités, cette mesure permet d'abord d'éviter les pénuries, mais aussi de préserver l'environnement. Les médicaments, que vous jetez à la poubelle, contaminent les sols et l'eau. Selon l'OMS, cette pollution représente aujourd'hui une menace pour la santé humaine. Si vous en avez chez vous, pensez à les rapporter en pharmacie pour qu'ils soient incinérés. TF1 | Reportage M. Brossard, E. Binet, Q. Danjou