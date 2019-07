Médicaments : les raisons de la pénurie

Plus d'un Français sur quatre affirme qu'il lui arrive de ne pas pouvoir acheter un médicament parce que le stock est épuisé. À l'origine de cette pénurie, les laboratoires préfèrent vendre ailleurs à cause des prix dans notre pays, deux à trois fois moins chers. Pour y remédier, le gouvernement songe, par exemple, à donner plus de pouvoir aux pharmacies. Mais est-ce vraiment si simple ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.