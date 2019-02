Médicaments non remboursés : les prix s'envolent

Selon une enquête du ministère de Santé, les prix des médicaments non remboursés par les sécurités sociales se sont envolés ces dernières années. Pour cause, le taux de la TVA passe de 2 à 10% dès qu'un produit est déremboursé. En 2011, une augmentation de prix de 39% a été enregistrée. Les prix de certains médicaments connaissent même une hausse de plus de 100%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.