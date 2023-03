Médicaments : pourquoi autant de pénuries ?

Chez ce pharmacien en région parisienne, des médicaments de première nécessité sont encore en rupture de stock. Pour certains antibiotiques par exemple ou tout ce qui concerne les corticoïdes, la rupture est quasi totale. Les pharmacies restent toujours en période de tensions. Pour la population, cette pénurie de médicaments suscite encore des inquiétudes. Mais comment en est-on arrivé là ? D'abord, une demande plus en plus importante des pays émergents et les laboratoires ont du mal à suivre. Ensuite, il y a la question des prix. Notre pays négocie les médicaments à des prix très bas notamment les génériques, moins chers, qui représentent les deux tiers du marché. Et selon les spécialistes, quand on a des difficultés d'approvisionnement, les laboratoires ont tendance à privilégier les pays dans lesquels les médicaments sont les plus chers. Pour pallier les manques, certaines pharmacies fabriquent déjà leurs propres médicaments, en grande partie de l'amoxicilline et des gélules de cortisone. Mais ces mesures d'urgence ne suffisent pas à répondre à toute la demande. Des discussions sont alors menées pour relocaliser la production des médicaments. Seuls 20 % sont fabriqués dans l'Hexagone. TF1 | Reportage L. Adda, W. Wuillemin