Medinat al-Zahra en Andalousie : la cité des Mille et Une Nuits

Vues du ciel, ses formes géométriques parfaitement dessinées disent déjà beaucoup de l'habileté de ses créateurs. Sous ses arches, on ressent leur quête de perfection et leur sens du détail. Plus qu’un simple palais, c’est une cité entière qui sort de terre et nous replonge à l’époque où les Arabes régnaient en maître sur l’Espagne. C’est Abd-ar-Rahman III, héritier de la dynastie des Omeyyades qui a fait construire cette cité en 936. Érigée à huit kilomètres de Cordoue, la Medinat al-Zahra a gagné son surnom de Versailles andalous. L’âge d’or de la ville ne dure que 70 ans, mais plus d’un millénaire après sa chute, les touristes sont toujours éblouis. Sur la centaine d’hectares que recouvraient la ville, seuls 10% ont été exhumés. Les fouilles sont sur le point de reprendre car la Medinat al-Zahra est loin d’avoir livré tous ses secrets. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche