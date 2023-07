Méditerranée : à la rencontre des géants de la mer

C’est un géant des mers, le rorqual, jusqu’à vingt mètres de long et 70 tonnes. C' est l’une des multiples espèces qui font la richesse de la Méditerranée. C’est cette baleine et d’autres mammifères marins que nous partons observer ce jour-là, pour une mission scientifique. Le photographe naturaliste Greg Lecœur, à la tête de la mission, accueille Léa David, spécialiste mondiale des cétacés. Elle les étudie depuis plus de vingt ans. Léa est l’une des nombreuses scientifiques invitées tour à tour, pour cette expédition en plusieurs étapes. Le projet « We are Méditerranée » a démarré au printemps et se prolongera au moins jusqu’à la fin de l’année 2023, avec pour terrain de jeu, le Sanctuaire Pelagos. C'est un triangle qui s’étire entre la France et l’Italie, une aire marine protégée pour les animaux marins. Lors des précédentes expéditions, la Méditerranée a offert à Greg Lecœur des rencontres magiques. Ici en image, des raies mobula, surnommées « Diables des mers". Il a aussi photographié des dauphins, des globicéphales. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D . Piereschi, P. Marcellin