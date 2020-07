Méditerranée : à la rencontre du diable des mers

C'est au large de la Corse que vivent les raies Mobula mobular. Elles peuvent mesurer plus de trois mètres de long et sont totalement inoffensives malgré leur allure. L'espèce est classée en danger, mais il n'existe à ce jour aucun recensement précis sur sa population. Autrefois victime de la pêche intensive, elle n'est plus chassée aujourd'hui, mais menacée par la pollution.