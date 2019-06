Méditerranée : la forêt sous-marine en danger

Vues du ciel, elles forment de vastes taches sombres au fond de la mer. Les posidonies sont des plantes aquatiques indispensables à l'écosystème marin. Elles oxygènent l'eau et servent aussi de refuge pour les poissons qui s'y cachent pour échapper à leurs prédateurs naturels. Cependant, ces herbiers sont de plus en plus menacés par l'activité humaine et par les ancres des bateaux, qui labourent et raclent les fonds. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.