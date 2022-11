Méditerranée : la mer 5°C au-dessus de la moyenne

L’été en novembre, la mer est à 20 degrés. Une fois la baignade finie, vient l’heure des questions. La Méditerranée est chaude, trop chaude pour la saison. Dans le Golf du Lion et au large de la Corse, l’eau est deux degrés au-dessus des normales de saison. Entre l’Île-de-Beauté et le continent, c’est encore plus, cinq degrés à certains endroits. Aux larges de Marseille, ces températures anormalement élevées font leurs premières victimes. Les coraux jaunes ou pourpres, les gorgones, qui sont essentiels pour les poissons, depuis plusieurs semaines, leurs couleurs ont disparu. Ils sont devenus blancs, morts. Il s’agit d’une catastrophe selon Gérard Carrodano, l’un des plus vieux plongeurs de Marseille. Le réchauffement de l’eau ne tue pas seulement les coraux, selon un océanologue. Il va aussi provoquer l’arrivée d'espèces invasives venues de mer plus chaude qui pourraient présenter une menace pour la biodiversité. Impossible de dire quand elles arriveront, tout dépendra de l’évolution des températures de la Méditerranée ces prochaines années. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Cloix, P. Géli