Méditerranée : le grand retour du thon rouge

C'est une espèce emblématique de la Méditerranée, placée tout en haut de la chaîne alimentaire. Un poisson essentiel pour la vie sous-marine. Il y a quinze ans, il était menacé d'extinction. Le thon rouge de nos jours sort enfin la tête de l'eau. Pour le vérifier, direction Monaco. Chaque année, un comptage est organisé pour évaluer leur nombre. L'opération commence au lever du soleil, quarante pêcheurs sont mobilisés. Au bout de quelques minutes, un premier poisson a mordu à l'hameçon. Il est attrapé à l'aide d'une pince qui peut paraître impressionnante, mais elle ne blesse pas l'animal. Le thon rouge nageait à 50 mètres de profondeur, son corps est trapu, bleu nuit sur le dos, argenté sur le ventre, l'animal pèse plus de 100 kg. Collé à la coque du bateau, il est d'abord mesuré par l'équipe scientifique. Il fait 1,70 mètre et est plutôt calme. Une balise GPS est fixée sur le dos. Une opération sans conséquence pour le poisson. Enfin, un prélèvement sur sa nageoire permettra de déterminer son sexe. En cinq ans, 19 balises ont été posées sur des thons rouges et les résultats sont surprenants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé