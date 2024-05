Méditerranée : les fonds marins se portent mieux

Dans les profondeurs, la vie sous-marine n'a pas dit son dernier mot. La Méditerranée reprend de ses couleurs. Elle fait partie des mers les plus polluées du monde. Les poissons y côtoient des déchets en tout genre. Mais bonne nouvelle, son état s'améliore. Depuis quelques années, Guillaume Ruoppulo, plongeur photographe subaquatique, observe le retour de certaines espèces. "Que ce soient des gros animaux comme du plus petit. Le mérou, par exemple, rôdait autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, dans les autres iles autour de Marseille, il n'y a pas une seule plongée où l'on ne voit pas de mérou", constate-t-il. Pourquoi la Méditerranée va-t-elle mieux ? Trente chercheurs ont analysé 700 échantillons prélevés sur 2 000 km. "Beaucoup d'efforts ont été engagés, notamment en matière d'assainissement. On a amélioré les connaissances. On a créé des réserves marines. Pour résumer, on peut dire que la Méditerranée est en convalescence, qu'elle a été très malade. On l'a soigné. Elle se porte mieux, mais c'est un processus qui prend du temps, année 80 - année 2024, 40 ans", explique Pierre Boissery, expert de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée. Les efforts pour protéger la mer et ses 12 000 espèces marines sont payants, en commençant par la lutte contre la pollution des plages. L'association "1 Déchet Par Jour" ramasse 500 kg de déchets par mois à Marseille. L'écosystème est fragile, surtout à l'approche de l'été, car l'activité touristique génère 40 % de déchets en plus en Méditerranée. TF1 | Reportage S. Prez, H.P. Amar, P. Perrot