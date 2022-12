Méditerranée : plongée en eaux profondes

Les scientifiques appellent ces refuges sous-marins les arches de Noé de la Méditerranée. Des lieux de vie intense, comme dans la vidéo en tête de cet article, autour d'une épave à plus de 30 mètres de profondeur au large de l'île de Porquerolles. Les gorgones rouges, qui servent d'habitat à de nombreuses espèces, sont en parfaite santé. "Il y a effectivement une vie qui est complètement incroyable, féérique, digne du plus beau des dessins animés de Walt Disney", affirme Alexis Rosenfeld, explorateur - Mission "1 Ocean", UNESCO. Une féérie qui n'existe plus quelques mètres plus haut. Les couleurs ont disparu.Dans la zone entre 0 et 30 mètres, le réchauffement exceptionnel de la mer, cet été, a fait des dégâts colossaux. Les scientifiques parlent d'un incendie qui aurait dévasté la forêt sous-marine. "La gorgone est une espèce d'"umbrella" (parapluie, en français). Avec sa présence donne un abri à d'autres espèces. Avec la mort de la forêt de gorgones, tu perds toute la diversité associée, tous les animaux qui vivent dans la forêt de gorgones aussi", explique Lorenzo Bramanti, chargé de recherches - CNRS. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar