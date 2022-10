Méditerranée, un potager sous la mer

Vues du ciel, des silhouettes discrètes, presque irréelles, apparaissent au fond de la mer. Sous l'eau, à chaque coup de palme, elles prennent forme devant nos yeux. Ces bulles transparentes sont des serres sous-marines uniques au monde. Des dômes en plexiglas ancrés dans le sable qui abritent un jardin potager composé de fruits et légumes. Ce qui n'était qu'un programme scientifique, il y a encore dix ans, est aujourd'hui une véritable ferme sous-marine. Il y a en tout neuf biosphères. À l'intérieur, pas moins de 67 variétés de plantes poussent tranquillement à quinze mètres de profondeur. Il y a suffisamment de lumière sous ces bulles pour que les plantes produisent de l'oxygène. L'air est respirable. Sur les étagères, il y a de la menthe, du thym, de la citronnelle, de la laitue et des feuilles de tabac. Pour Émilio Mancuso, la récolte vient de commencer et elle est très bonne cette année. Pas de parasites, pas de sécheresse, les plantes poussent quatre fois plus vite que sur terre. "Elles sont attirées par la lumière qui est à la surface. L'eau réduit la quantité et l'intensité des rayons du soleil, donc les plantes vont chercher la lumière de la surface et poussent plus vite", explique le coordinateur projet de Nemo's Garden. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé