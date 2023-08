Méditerranée : un sanctuaire pour les animaux marins

Nous les avions laissés aux larges, quelque part entre la Corse et la Côte d'Azur. Trois jours d'observations et d'écoutes des animaux marins, comme le magnifique rorqual, en images, qui est la deuxième plus grosse baleine du monde. Nous les retrouvons au coucher du soleil. Le photographe Greg Lecoeur et son équipe ont mis le cap vers le parc national Port-Cros dans le Var. Cette nouvelle étape a pour but de mesurer les bénéfices d'une réserve, mais il reste encore pas mal de navigation. Léo, le capitaine, et Marie, sa seconde, vont se relayer toute la nuit pour naviguer. Au réveil, l'île de Port-Cros est en vue. "On est dans une aire marine protégée au parc national marin de Port-Cros. On va les suivre quand ils vont faire du comptage de poisson.", dit Greg Lecoeur, responsable naturaliste de l'expédition "We are Méditerranée". Parmi ces poisons, la star, c'est le mérou. Il en restait moins de dix, il y a 60 ans, quand le parc a été créé. On en compte plus de 900 aujourd'hui. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Piereschi, P. Marcellin