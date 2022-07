Méditerranée : une eau à 30 °C !

C'est un constat rarissime et difficile à croire pour les pompiers. Des températures qu'on retrouve d'habitude dans la Mer des Caraïbes. Des baigneurs de la côte Est de la Corse n'en reviennent pas non plus. Une température supérieure de cinq à six degrés par rapport à la moyenne en cette saison. Sur les côtes varoises, elle était à 27 ce lundi matin. Ce n'est pas une température habituelle sur la Méditerranée et c'est même un peu trop chaud pour certains vacanciers. Ce lundi 25 juillet 2022, un moniteur de plongée a dû adapter son briefing. Depuis quelques années, ce professionnel constate que l'eau s'est réchauffée quelle que soit la saison, avec des conséquences pour la faune et la flore. Comme ces barracuda, ils sont désormais présents tout au long de l'année et plus seulement l'été. Ce n'est pas tout, "on a l'apparition de nouvelles espèces, alors qu'on ne croise pas encore quotidiennement, mais qu’on croise régulièrement, alors qu' on ne les croisait jamais avant", lance Clément Druilhe, gérant d'Aqualonde plongée. L'apparition des espèces qui, pour certaines, vivaient habituellement dans l'Océan Indien. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Roubaud, M. Desmoulins