Méditerranée : une température qui inquiète

Ce jeudi 20 juillet, sous une bouée scientifique, les capteurs ont mesuré 28,4°C à deux mètres de profondeur. Chaque été, une équipe de chercheurs fait le même constat. La mer Méditerranée est de plus en plus chaude, comme l'explique Jean-Pierre Gattuso, chercheur du CNRS au laboratoire d'Océanographie de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dans le JT de 20H de TF1. La température avoisine les 30°C. C'est une mauvaise nouvelle pour l'écosystème marin. "A chaque fois qu'on a une vague de chaleur marine, on a beaucoup de mortalités de certaines espèces dont une cinquantaine sont affectées entre la surface et une profondeur d'environ 50 mètres, comme des gorgones, des coraux.", précise encore Jean-Pierre Gattuso. Flavien Falchetto est pêcheur depuis plus de 20 ans. Il subit en première ligne ces changements climatiques. Ces dernières semaines, il a beaucoup moins de poissons dans ses filets. Il est dans l'inquiétude. Depuis douze jours, les Alpes-Maritimes sont en alerte canicule. Dans l'eau, les baigneurs sont nombreux, mais il est difficile de trouver la fraîcheur. Selon les prévisions, la température de l'eau devrait encore augmenter et atteindre un nouveau record en Méditerranée. TF1 | Reportage S. Boujama, D. Guido