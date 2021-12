Meetic : comment le site a changé les rencontres

Le petit Valentin, quatre ans, est le fruit d'une rencontre amoureuse virtuelle. Ses parents se sont inscrits il y a dix ans sur Meetic. Une façon de forcer le destin. "C'est sûr qu'on ne se serait pas rencontré car on n'habitait pas forcément au même endroit", se souviennent Anne-Sophie et Arnaud Chapuis. Il y a dix ans, ils ont entamé une courte phase de séduction sur Internet et, rapidement, vient le premier rendez-vous. Deux mois après, ils emménagent ensemble. En 2001, un Français révolutionne l'univers des rencontres matrimoniales. Ce petit empire d'Internet entre en bourse dès 2005. Aujourd'hui, il est présent dans 16 pays en Europe et se vante d'être à l'origine de huit millions de couples. En 20 ans, la plateforme a dû s'adapter aux différents débats de société. Dans la vidéo en tête de cet article, le dernier spot publicitaire du site met en évidence la rencontre entre deux femmes. "Il y a eu des révolutions sociales très fortes. Je repense à MeToo où on a aussi un rôle important à jouer. On a des engagements très forts contre le cyberharcèlement pour détecter les potentiels harceleurs et venir en aide aux potentielles victimes", explique Héloïse Dion, directrice France de "Meetic". Par ailleurs, la concurrence s'est accélérée. On compte aujourd'hui près de 2 000 applications de rencontre. Et il y en a pour tous les goûts. 40% de la génération des 18-34 ans disent avoir déjà utilisé l'une d'elles. TF1 | Reportage L. Adda, A. Janon