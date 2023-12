Méga-feux au Québec : la seconde vie du bois brûlé

Cet été, au Québec, en une seule journée, quelque 3 000 coups de foudre se sont abattus sur un sol forestier en proie à la sécheresse. Comme une traînée de poudre, 140 incendies ont démarré au même moment. Au total, ce sont près de cinq millions d'hectares de forêts boréales qui ont été ravagées par ces méga-feux. Quatre mois après, dans la majeure partie de ces troncs noircis par le carbone, il y a donc encore du bois vivant. L’objectif est de satisfaire les principaux clients, l’industrie papetière, très exigeante, et la construction, auxquelles les résineuses sont dédiées au Québec. Mais il faut aller vite, car des insectes menacent. Sur une zone d'exploitation, des hommes réussiront à collecter quelque 8 000 mètres cube de bois seulement. Mais plus loin au nord, ce sont quelque 150 000 mètres cube de bois qui, eux, périront à jamais. Des communautés amérindiennes se sont opposées à leur collecte et les autorités québécoises leur ont donné raison. TF1 | Reportage C. Oberdorff, D. Guersan