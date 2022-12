Meghan et Harry : ils font à nouveau trembler Buckingham

Harry et Megan s'affichent tout sourire et décontracté hier soir à New York, en recevant un prix, pour leur engagement contre le racisme. Pourtant, à l'heure arrivée, ils se sont faits questionner sur le documentaire. Ce dernier sortira demain et sonne comme une déclaration de guerre. La bande annonce publiée met déjà le feu au poudre. "Personne ne connaît toute la vérité, nous la connaissons", lance le prince Harry. C'est bien une bombe que le couple vient de lâcher sur la couronne. Elle provoque déjà bien des remous en une du très sérieux journal The Times, comme des tabloïds populaires. La presse et de nombreux Britanniques condamnent cet étalage des affaires familiales. La plateforme de vidéo aurait déboursé 100 000 millions d'euros, pour ses projets avec le couple déchu. Mais selon un expert royal, Harry et Megan ont une autre motivation. Pourtant, lors de la mort de la reine, il y a trois mois, Harry et William se sont affichés côte à côte avec leurs épouses. C'est une image totalement impossible à présent. Ironie du calendrier, la bande annonce est sortie hier, en pleine visite de William et Kate aux États-Unis, où vivent Megan et Harry. Les deux frères ne se sont pas vus. À Londres, le roi Charles a préparé une réunion de crise, pour préparer la réponse de la famille à ce documentaire. TF1 | Reportage E. Stern, C. Dubrul, E. Dubois