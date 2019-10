Mégots : vers l’interdiction des filtres de cigarettes non recyclables ?

Dans l'Hexagone, 30 milliards de mégots sont jetés par terre chaque année, alors qu'un seul met 12 ans pour se désagréger et suffit à polluer 500 litres d'eau. Les filtres de cigarettes ne sont pas recyclables, alors qu'ils contiennent près de 4 000 substances chimiques. Pour l'instant, le seul geste acceptable pour la planète reste de jeter le mégot dans un cendrier ou une poubelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.