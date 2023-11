Mélèzes : les forêts incandescentes

Pour s'émerveiller devant les aiguilles dorées, des cyclistes viennent tous les ans à l'automne à Colmars, dans une forêt de mélèzes. À 1 700 mètres d'altitude, les rares promeneurs profitent aujourd'hui du calme et des jeux de lumière. Les aiguilles jaunissent, puis tombent pour permettre au mélèze de résister aux chutes de neige. C'est un arbre de haute montagne que Gilles Gravier, un enfant du pays, observe de plus en plus haut. Plus bas, dans la vallée, une scierie découpe des planches et du bois de chauffage. De la forêt au chalet, il n'y a qu'une centaine de mètres. Résistant aux intempéries et aux insectes, le bois de mélèze est utilisé dans toutes les constructions traditionnelles, mais aussi plus contemporaines. "Cela permet de personnaliser le projet plus facilement qu'avec un bois classique. Chaque planche a son histoire. Des fois, on voit des visages. C'est vraiment spécifique à ce bois.", affirme Richard Vesco, charpentier. Le flamboyant des Alpes est un bon isolant thermique. Il devrait perdre ses aiguilles dans quelques semaines à peine. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde