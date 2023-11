Menace d'attentat : les policiers ouvrent le feu dans une gare

Ils interviennent en force ce matin, ils descendent dans la gare pour une alerte terroriste. Vers 8h, des coups de feu retentissent à l'intérieur. Sur la radio des policiers, on entend alors : "Individu au sol". Ils ont tiré sur une femme qui proférait des menaces d'attentat, d'après les témoins. L'alerte a été donnée 30 minutes plus tôt, dans une autre station de RER. Il est 7h20 quand passager d'un train, à Choisy-le-Roi, alerte un agent SNCF, l'informant qu'une femme à bord menace les voyageurs de faire exploser une bombe. Quelques minutes après, un autre passager prévient par téléphone les autorités, avec le même signalement. Le train est arrêté à la bibliothèque François-Mitterrand à Paris, où les policiers interviennent. Ils arrêtent le train, font évacuer la gare et isolent la femme dans un hall. Ils lui lancent alors plusieurs sommations. "Cette personne a refusé d'obtempérer à ces sommations. Puis, mes effectifs ont procédé à des tirs d'armes à feu", déclare Laurent Nuñez, préfet de police de Paris. Mais en la fouillant, les policiers constatent qu'elle ne transporte ni arme ni explosif. D'après nos informations, la femme souffrirait de troubles psychiatriques. Elle est ce soir à l'hôpital et son pronostic vital est toujours engagé. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Creff, A. Chomy