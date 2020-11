Menace terroriste : qui sont les réservistes mobilisés ?

Les gendarmes réservistes ont pour mission de rassurer une population qu'ils sentent anxieuse, dans un contexte de menaces sanitaire et terroriste. Marc Kryvenac, un gendarme réserviste en Seine-et-Marne, travaille dans le secteur aéronautique, mais ce mois-ci, il a porté dix fois l'uniforme. Comme lui, ils sont nombreux notamment ce week-end, sur les lieux de culte, dans les cimetières et ce lundi matin, aux portes de la quarantaine de collèges et lycées du département. Le Lieutnant-colonel Ludovic Laporte, commandant en second à la gendarmerie de Seine-et-Marne, a précisé : "Face au terrorisme, les réservistes ont une formation qui leur est dispensée dans le courant de l'année de façon à ce qu'ils puissent réagir de manière la plus efficace possible. Comme tout gendarme et policier, on a le droit d'usage des armes face à un acte terroriste." Sur ce département, 400 hommes sont ainsi mobilisés. Sur l'ensemble du territoire, 3 500 gendarmes réservistes sont ainsi mis à disposition des préfets. Par ailleurs, 4 000 soldats vont se déployer d'ici mercredi pour renforcer l'opération Sentinelle. Cet effectif comprend aussi des réservistes à hauteur de 10%.