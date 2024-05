Menacée d’érosion : une route fermée aux voitures

En temps normal, à cette saison, près de 10 000 véhicules empruntent chaque jour la route de la Corniche. Mais depuis ce mardi, dans la matinée, elle est entièrement vide. Des blocs de béton et des barrières ont été installés, ses accès sont barrés. La départementale 912, reliant Ciboure à Hendaye, est menacée par l’érosion. À certains endroits, la côte recule de 30 centimètres par an. Selon les dernières projections, à l’horizon 2043,la route serait condamnée. C’est justement pour mesurer l’impact d’une fermeture définitive de la route que cette expérimentation est menée. Pendant trois semaines, ses usagers vont devoir changer leurs habitudes et emprunter d’autres axes, sur lesquels des points de comptage ont été placés. Un quotidien perturbé et une vie économique aussi pour certains. Un camping va devoir composer avec un seul de ses accès habituels, privant la gérante d’une clientèle de passage. Deux référés, l’un en suspension, l’autre en annulation, ont été déposés par une association d’habitants de Corniche. Ils sont restés lettres mortes. TF1 | Reportage H. Villatte, J.V. Molinier