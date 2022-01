Menaces, agressions... Jusqu'où ira la violence des anti-vaccins ?

La scène est très violente. Debout sur le perron de sa maison à Saint-Pierre-et-Miquelon, le député de la majorité, Stéphane Claireaux est la cible de jets d'algue et autres projectiles de la part de manifestants anti-vaccins. "Cela ressemblait à une lapidation (...) vous avez en face de vous des personnes que vous connaissez, mais dont le visage est tellement déformé par la haine que vous n'arrivez plus à les reconnaître", détaille-t-il. Cette agression physique témoigne de la détermination des plus radicaux opposants à la vaccination. Permanence détruite, intimidation, et même la voiture d'un député de l'Oise incendiée dans son propre garage, cette escalade de la violence, Jean-Marc Zulesi, député (LREM) de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, en a été aussi victime l'été dernier. Image effroyable qu'il garde toujours en tête, une poupée vaudoue accompagnée de menace de mort découverte dans son propre jardin. Yeux et bras arrachés, maquillés d'une barbe avec des cheveux, le député s'est senti particulièrement visé, car il soutient la politique sanitaire du gouvernement. Cette violence des anti-vaccins touche l'ensemble de la population. Vendredi soir, dans la campagne alsacienne, un responsable du centre de vaccination est agressé. Trois hommes l'attendaient à sa sortie. Ils l'ont suivi, frappé, entaillé avec un cutter. Il est sorti de l'hôpital, mais le traumatisme est toujours présent parmi ses collègues. Violence gratuite contre tout ce qui symbolise la vaccination. En Martinique, un centre médical a été saccagé lors des récentes émeutes qui ont frappé les Antilles. TF1 | Reportage I. Bornacin, P. Vogel, L.Claudepierre