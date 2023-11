Menaces, agressions : les maires toujours plus explosés

Dans la petite commune bretonne, Plougrescant, en apparence tranquille, le quotidien de madame la maire, Anne-Françoise Piedallu, a été bouleversé, il y a six mois. Nous l'avions alors rencontrée, elle était sous le choc. Une personne s'était introduite dans son garage et avait sectionné les freins de son véhicule. Une enquête est en cours pour tentative de meurtre et l’élue qui a porté plainte est toujours menacée. Les tensions sont apparues dans le village, après une décision très controversée de la municipalité. C'est l'augmentation du loyer du médecin qui a menacé de partir. Pour les habitants de la commune, malgré les désaccords, tout cela va bien trop loin. Alors pour assurer sa sécurité, l'élue peut compter sur la présence quasi quotidienne des gendarmes “compagnie de gendarmerie de Lannion”, en mairie. Car au-delà des patrouilles, les gendarmes ont aidé l'élue à sécuriser la mairie avec un interphone, un système de badge pour contrôler l'entrée, les vitres ont été rendues opaques et certaines sont même par balle. Et comme près de 200 élus, la maire de Plougrescant est inscrite au fichier des personnes menacées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Attal, F. Amzel