Cyberattaque et menaces d'attentats : des dizaines de collèges et lycées ciblés

Des patrouilles de policiers et des voitures postées devant les grilles de collèges et lycées d'Île-de-France. Un climat de tension, après que des milliers d'élèves ont reçu, par mail, mercredi soir, des menaces d'attaque à l'explosif au nom du groupe État islamique. Le message est accompagné d'une vidéo de décapitation. Sous le choc, certains élèves ont ouvert le mail sans se douter de son contenu. "Sur le moment, je me suis dit 'C'est sûr que c'est vrai', j'ai eu peur", confie une jeune fille. À l'origine de ce message, un piratage de l'ENT (espace numérique de travail), un site utilisé par les professeurs, les élèves et leurs parents. La menace d'attentat a été prise très au sérieux. Toute la nuit, les établissements ont été inspectés par les policiers. Aucun explosif n'a été retrouvé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Chevallereau, F. Amzel