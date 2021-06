Menaces de mort : quelle protection pour Mila ?

Sa parole est rare, car chacune de ses apparitions peut l'exposer un peu plus à la violence. Mila, 18 ans, une lycéenne privée de sa vie de jeune femme pour avoir blasphémé contre l'islam sur les réseaux sociaux. "J'ai l'impression d'être punie de savoir que je n'ai pas la liberté, que je n'ai pas le droit d'avoir la liberté des autres personnes de mon âge et de ma génération. C'est quelque chose qui est très difficile à encaisser", a-t-elle confié. Depuis un an et demi, Mila vit cacher, sous protection policière permanente après avoir reçu des milliers de menaces de mort. À l'ouverture du procès de treize de ses cybers-harceleurs, six policiers protègent la jeune femme. Selon son avocat, cette protection peut durer aussi longtemps qu'existera la menace. Mila l'accepte, malgré le fardeau que cela représente. La jeune femme a choisi de poursuivre son combat pour la liberté d'expression en connaissance du danger qui pèse sur sa vie. "Moi, quand on me demande comment je me vois dans cinq ans, dans dix ans, je me vois peut-être morte... Je ne vais forcément pas rester envie, et je vous dis ça dans le plus grand des calmes. Et je sais que ce n'est pas normal, j'arrive encore à me le dire", a-t-elle déclaré.