Menaces, incivilités : les agressions sur les élus se multiplient

Des tags, des menaces de mort. Depuis plusieurs mois, les violences contre les élus sont en forte augmentation. Le débat sur la réforme des retraites a amplifié le phénomène. Les parlementaires de la majorité, leurs alliés, ou ceux de la droite sont particulièrement visés, comme Éric Ciotti à Nice, Quentin Bataillon à Saint-Étienne, ou Amel Gacquerre à Béthune. Sa permanence a été taguée vendredi. Pour la sénatrice centriste du Pas-de-Calais, les élus sont devenus un exutoire à la colère. Dans sa commune, on comprend l'exaspération, mais on condamne les violences. Le manque de respect vire parfois à l'insulte et aux menaces personnelles, comme dans une lettre adressée à Marie Lebec. Le député Renaissance des Yvelines, a accepté de nous en lire un extrait, ce qu'elle fait avec un sourire crispé. Marie Lebec a porté plainte contre l'auteur, mais pour elle, l'opposition est aussi en partie responsable du climat actuel de tension. Pour faire face aux violences, chez Renaissance, une cellule d'aide vient d'être mise en place. Pour faire face aux violences, chez Renaissance, une cellule d'aide vient d'être mise en place. Les élus du parti présidentiel, leur famille et leur entourage peuvent y trouver assistance juridique, psychologique ou matérielle. Et pour lutter contre la montée de cette violence, la loi a été renforcée au mois de janvier dernier. S'en prendre à un élu peut désormais couter 45 000 euros d'amendes et trois ans de prison. TF1 | Reportage T. Misrachi, N. Clerc, A. Dubail