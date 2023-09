Menton : contrôles renforcés à la frontière

Ils sont bien visibles dans la ville de Menton. Les effectifs policiers ont doublé depuis l'annonce du ministre de l'Intérieur, il y a une semaine. Leur mission consiste à interpeller et à ramener sur le sol italien toutes les personnes qui franchissent la frontière illégalement. Pour le préfet des Alpes-Maritimes, il est hors de question de créer un centre de rétention côté français ; mais il confirme ce soir que les locaux actuels ne suffisent pas pour procéder aux contrôles de tous les migrants. "Nous avons le souci de pouvoir placer ces personnes dans un environnement matériel qui soit plus adapté, compte tenu de leur nombre", a déclaré Bernard Gonzalez. Du côté italien de la frontière, à Vintimille, des dizaines de migrants attendent la meilleure opportunité de passer la frontière et savent bien que les contrôles ont été renforcés. La semaine dernière, les policiers français ont interpellé 1 500 personnes sur le seul département des Alpes-Maritimes. Ce lundi soir, Gérald Darmanin s'entretient avec son homologue à Rome. L'objectif de la visite est d'afficher son soutien à l'Italie. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Flieller, C. Guérard