Menu de réveillon : le pâté en croûte monte en gamme

Le homard, foie gras et pain d'épices, la volaille, homard, ou encore le foie gras et ris de veau, ... Dans la Maison Lobster, des pâté en croûte sont revisités par un artisan meilleur ouvrier de France. Françoise Pupier, responsable de ce commerce, nous a expliqué l'évolution et le raffinement de leur pâté en croûte, incluant du foie gras ou du homard comme ingrédient. Un véritable spectacle derrière la vitrine. Il en coûte une dizaine d'euros la tranche. Aux halles Bocuse, haut lieu de la gastronomie, la famille de Françoise Pupier tient boutique depuis 70 ans. On y retrouve notamment la Maison Sibilia, son ancien commerce. Il est tenu désormais par Bruno Bluntzer. Ce dernier nous a présenté un pâté en croûte de sept kilos, élaboré pour les fêtes de fin d'année. Il en écoule trois par jour, soit vingt kilos. C'est sans compter la dizaine d'autres recettes de pâté en croûte présentées en vitrine. Dans les bouchons, les beaux restaurants lyonnais, le pâté en croûte s'invite également sur les tables. C'est le cas chez Joseph Viola au Daniel et Denise. Il est devenu champion du monde de la spécialité. En 2004, il a relancé cette spécialité qui était jusqu'alors considérée comme un plat de cantine. Le secret, des produits de qualité. Pour rappel, un championnat du monde de pâté en croûte se tient tous les ans avec des candidats du monde entier. T F1 | Reportage G. Bellec, G. Vuitton.