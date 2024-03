Menuisière, plâtrière, plombière : elles ont choisi le bâtiment !

Aude Rideau, 39 ans, est plâtrière depuis quinze ans, mais rien ne la destinait à ce métier. Elle était ouvrière dans une usine agroalimentaire, lorsqu'un jour, elle a eu une révélation sur un chantier. Après une formation de six ans, elle se fait embaucher par un plâtrier, mais elle doit lutter contre les préjugés de certains clients. Et c'est par son travail minutieux, qu'elle parvient à se distinguer. Désormais, installée à son compte, elle peut mieux se faire connaître, grâce à un site internet "BatiFemme" La plateforme met en relation des artisanes avec de potentiels clients. Derrière le site, Emmanuelle Taulet et Karine Santamaria, qui travaillaient dans l'événementiel, mais une expérience personnelle leur a fait changer de voie. Pour l'instant, le site référence 110 artisanes. Si la France compte 14 000 artisanes, elles ne représentent que 4% du nombre total d'artisans. Aujourd'hui, une nouvelle génération arrive dans le secteur, comme Inès Lefebvre, 25 ans, apprentie chez Les Compagnons du devoir. Des femmes bienvenues dans un secteur en manque de main d'œuvre, 220 000 emplois sont non pourvus dans les métiers du bâtiment. TF1 | Reportage J. Roux, I. Zabala